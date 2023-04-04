100 тысяч за оскорбление полицейского заплатил житель Хабаровского края Фото: УФССП Хабаровского края

Судебные приставы Хабаровского края взыскали уголовный штраф с жителя Советской Гавани. Он публично оскорбил полицейского.

Мужчину на дороге остановил инспектор и попросил показать права. Тогда водитель скрылся с места, но сотрудник ДПС быстро его нашел. Оказалось, что прав нарушителя лишили. Против него составили два протокола – за езду без прав и невыполнение требований полицейского.

- Гражданину данное стечение обстоятельств не понравилось и он начал оскорблять полицейского, не стесняясь в выражениях, используя нецензурную брань, умышленно высказывая угрозы применения физического насилия в адрес сотрудника полиции в виде убийства, которые потерпевший воспринял серьезно и стал опасаться за свою жизнь, - рассказали в УФССП Хабаровского края.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 100 тысяч рулей. Приставы предупредили его о долге, и он тут же решил его оплатить, чтобы не усугублять ситуацию.

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