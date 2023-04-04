«Культурные гастроли» продолжаются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются «Культурные гастроли». Уже готова программа на апрель. В правительстве обещают, что она будет насыщенной – выступления театров и ансамблей, в том числе, из других городов страны.

Одним из важных событий месяца станет XII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета. Он начинается в Хабаровске 8 апреля. На следующий день в Комсомольске выступит ансамбль «Солисты Москвы». 10 и 11 апреля он порадует жителей других районов Хабаровского края.

Оркестр русских народных инструментов побывает в Ванинском и Советско-Гаванском районе. Там он порадует не только взрослых, но и малышей программой «В гости к мультяшкам». Для тех, кто постарше, прозвучит «Музыка нового света. Кантри, джаз, рок-н-ролл».

12 и 13 апреля в Комсомольске-на-Амуре театр «Геликон» представит программу «Война глазами детей». Здесь зрителям включат записи детских дневников годов войны, а также стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Людмилы Миланич и Лады Магистровой. Покажут фотографии и рисунки того времени.

18 апреля «Солисты филармонии» отправятся в Амурск, 17 и 19-21 числа они погостят в городе Юности.

- Проект в буквальном смысле создает единое духовное пространство на всей территории региона. Жители Хабаровского края смотрят и слушают лучшие выступления местных и столичных коллективов, приобщаются к великому наследию классиков и знакомятся с современным искусством. События уже распланированы на год вперед, – сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Купить билеты можно и по «Пушкинской карте». Ею можно воспользоваться в 117 учреждениях края.

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