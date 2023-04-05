На стажировку в правительство Хабаровского края захотели попасть 120 выпускников вузов

Стажеры смогут выбрать подходящую отрасль, затем предстоит пройти конкурсный отбор Фото: Правительство Хабаровского края

Выпускники хабаровских вузов пожелали попасть в команду правительства Хабаровского края. Из 120 заинтересовавшихся будут выбраны лучшие. Они смогут год стажироваться в одном из министерств и ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что после стажировки выпускники смогут получить постоянную работу в правительстве. В этом году набор идет по пяти направлениям: социальный, экономический, внутриполитический, инфраструктурный блоки и секция главного управления госконтроля и лицензирования. Стажеры смогут выбрать подходящую отрасль, затем предстоит пройти конкурсный отбор.

- Раньше я думал, что попасть на работу в органы власти можно только через знакомых. Но когда знакомился с сайтом правительства, то обратил внимание, что все вакансии есть в открытом доступе. Там же выложены требования и условия конкурсов. То есть можно подать документы и поучаствовать. Стажировка же дает шанс получить работу еще проще, поэтому я и решил попробоваться, - рассказал один из выпускников.

С теми, кто пройдет отбор, подпишут срочный трудовой договор. За стажерами закрепят наставников, погружение в профессию будет вестись по индивидуальным программам в соответствии с должностной инструкцией. Оплата - по действующей тарифной сетке.

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