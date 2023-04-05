Жителей Хабаровска обучат основам вальса для участия в акциях ко Дню Победы

Кружится пары будут под музыку, написанную специально для акции Фото: Администрация Хабаровска

Жители Хабаровска в седьмой раз станцуют «Майский вальс» и «Победный вальс». Десятки пар закружатся в честь 9 мая. За сутки заявки на участие оставили свыше 70 человек.

Хабаровчане станцуют вальс на площади Город воинской славы. Кружится пары будут под музыку, написанную специально для акции. Принять участие может любой горожан ин вне зависимости от возраста и танцевальных навыков - научат.

Первая репетиция пройдет 7 апреля в 18:00 на площади «Хабаровск — город Воинской Славы» (Тургенева 65Б). Учить вальсировать будут три раза в неделю. По понедельникам и пятницам с 18:00 до 19:30, по воскресеньям — с 12:00 до 13:30.

- Для самостоятельного разучивания и повторения танца организаторами будет снят обучающее видео, - добавили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Финальное выступление состоится 9 мая на площади «Хабаровск — город Воинской Славы» в 18:00. Участники могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

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