Жительницу Магадана осудили за убийство мужчины ножом в спину

Жертва скончалась на месте, женщину задержали Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Застолье в Магадане закончилось трагедией и уголовным делом. 7 декабря компания выпивала в квартире на улице Гагарина. Когда градус зашкалил, хозяйка зарезала гостя.

В квартире собрались четверо человек, принимала гостей 53-летняя магаданка. Женщину сильно разозлило поведение собутыльника. В гневе хозяйка квартиры схватила нож и воткнула в спину 41-летнему гостю.

Жертва скончалась на месте, женщину задержали. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- Приговором суда магаданке назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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