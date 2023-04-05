Стихи хабаровской лицеистки «Звездного» Дианы Чичилимовой попадут в библиотеку ЮНЕСКО

Диана Чичилимова выиграла конкурс альманаха «Русские сезоны». Фото: t.me/khv_obr27

Лицеистка «Звездного» завоевала право публикации в издании, которое хранится в библиотеках мира. Диана Чичилимова выиграла конкурс альманаха «Русские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

В издании о современной отечественной литературе собраны произведения авторов, которые пишут на русском языке. Альманах распространяется не только в нашей стране, но и за границей. Благодаря этому еще больше людей смогут узнать, какие темы волнуют писателей и чем живет обычный русскоязычный человек в мире.

- «Русские сезоны» можно найти в русскоязычных библиотеках разных стран, библиотеке ЮНЕСКО, Международной лиге защиты культуры. Мы поздравляем Диану с победой, гордимся и желаем творческих идей и вдохновения, - поделились в управлении образования мэрии Хабаровска.

Альманах со стихами хабаровской школьницы выйдет 15 апреля 2023 года.

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