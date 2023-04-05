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НовостиОбщество5 апреля 2023 1:03

Скидки на проезд в общественном транспорте Хабаровска будут действовать до 30 июня

Билет будет стоить меньше при оплате системой «Мир»
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Проезд по акции будет стоить дешевле на восемь рублей

Проезд по акции будет стоить дешевле на восемь рублей

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается акция по предоставлению скидок для пассажиров автобусов, трамваем и троллейбусов. Проезд будет стоить дешевле на восемь рублей при оплате системой «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Чтобы сэкономить на проезде, пассажирам необходимо установить на телефон приложение платежной системы «Мир». Для смартфонов на Android - это сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Телефоны должны поддерживать бесконтактную оплату (NFC).

- Чек пассажир будет получать с полной суммой – так настроены терминалы. В том, что оплата прошла со скидкой, можно убедиться, проверив операцию в мобильном банке, - добавили в администрации.

По вопросам оплаты проезда «по безналу» можно обращаться по телефону: 45-25-05 (в будние дни).

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