Скидки на проезд в общественном транспорте Хабаровска будут действовать до 30 июня

Проезд по акции будет стоить дешевле на восемь рублей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается акция по предоставлению скидок для пассажиров автобусов, трамваем и троллейбусов. Проезд будет стоить дешевле на восемь рублей при оплате системой «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Чтобы сэкономить на проезде, пассажирам необходимо установить на телефон приложение платежной системы «Мир». Для смартфонов на Android - это сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Телефоны должны поддерживать бесконтактную оплату (NFC).

- Чек пассажир будет получать с полной суммой – так настроены терминалы. В том, что оплата прошла со скидкой, можно убедиться, проверив операцию в мобильном банке, - добавили в администрации.

По вопросам оплаты проезда «по безналу» можно обращаться по телефону: 45-25-05 (в будние дни).

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