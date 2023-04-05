Отключение горячей воды в Хабаровске запланировано на 10 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сезон отключений горячей воды в Хабаровске начнется в мае. «Хабаровские тепловые сети» отменили апрельские испытания. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

Отключение горячей воды в Хабаровске запланировано на 10 мая. С этого дня начнутся гидравлические испытания. В планах проверить на максимальную температуру теплоносителя тепломагистралей зоны ТЭЦ-1.

- График проведения испытаний согласован так, чтобы избежать отключений горячей воды в Хабаровске в праздничные дни, - добавили в организации.

Подробный график можно узнать, перейдя по ссылке.

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