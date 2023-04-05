Профессиональных вожатых для летних детских лагерей подготовят в Хабаровском крае

Обучение состоит из двух модулей. Фото: «Созвездие»

Детские лагеря Хабаровского края в начале июня пополнятся новыми сотрудниками. К работе приступят выпускники «Школы подготовки вожатых». Педагогическому сопровождению уже учатся 90 человек в возрасте 18-25 лет.

Обучение состоит из двух модулей, первый (дистанционный) - теория. Будущие вожатые изучают основы психологии и педагогики, оказание первой медпомощи, культуру речи, игротехники, сценарное и актерское мастерство. Второй модуль - очный. На нем теория отрабатывается на конкретных примерах, с помощью деловых игр, проектной и групповой работы.

Далее выпускников школы ждет экзамен. После его успешной сдачи, участники получат свидетельства о присвоении квалификации вожатого государственного образца. Документ позволит им устроиться в любой детский лагерь.

- Нам в крае нужны квалифицированные вожатые, наставники, которые смогут вести за собой детские отряды. Для их подготовки разработаны образовательные программы. Они помогают молодым людям определиться с профессией и реализовать себя в педагогической сфере, – сообщили в пресс-службе правительства региона.

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