Водитель такси предстанет перед судом за избиение клиента в Хабаровске

По версии следствия, 21-летний водитель избил пассажира в марте 2022 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Таксиста-иностранца осудят за нападение на клиента в Индустриальном районе Хабаровска. По версии следствия, 21-летний водитель избил пассажира в марте 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Таксист вез пассажира домой, в пути между ними произошел конфликт. Водитель завершил поездку и накинулся на клиента. При этом он использовал предмет в качестве оружия. Какой - не уточняется.

- Уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Материалы направлены в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

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