Управленцев из Хабаровского края приглашают участвовать в пятом конкурсе «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» стартовал 4 апреля Фото: Правительство Хабаровского края

Управленцы Хабаровского края могут подать заявки на участие в конкурсе «Лидеры России». Для них - это возможность не только оценить свои профессиональные навыки, но и найти достойную работу. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Конкурс «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Участвовать в нем могут россияне и иностранцы в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от двух лет. Подать заявку можно на официальном сайте лидерыроссии.рф до 14 мая. Впервые после заполнения анкеты участник получит рекомендации по развитию управленческих навыков и стиля руководства.

- За все время на участие в проекте было подано свыше 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Каждый год мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников. Надеюсь, что пятый сезон «Лидеров России» станет новым интересным вызовом для всех, кто хочет большего на своем карьерном пути, кто хочет углубить и масштабировать свои навыки, участвовать в решении важнейших задач своей страны, – сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Конкурс проводится с применением многоступенчатой системы оценки. Она позволяет определить уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.

Один из главных призов - грант на один миллион рублей на обучение. Также у конкурсантов появится возможность с наставником из числа ведущих российских управленцев, получить карьерные консультации.

Победители «Лидеров России» стали губернаторами, мэрами, заместителями федеральных министров, председателями региональных правительств, топ-менеджерами крупнейших компаний. Дополнительную информацию о пятом сезоне конкурса можно посмотреть на сайте.

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