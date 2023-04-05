Хабаровск стал самым благоустроенным городом Дальнего Востока по итогам 2022 года

Хабаровск набрал больше всех баллов - 215 Фото: Евгений РОЖКОВ

Хабаровск опередил все крупные города регионов Дальнего Востока в Индексе качества городской среды. Краевая столицы завоевала звание самой благоустроенной в 2022 году. Город набрал 215 баллов из 360 возможных.

Крупные города оценивают по 36 индикаторам по шкале от одного до десяти. Среди критериев: пешеходная инфраструктура, доступная среда, количество аварийного жилья, вовлечение людей в развитие населенного пункта и так далее. Если оценка ниже 180 баллов, то значит, у города проблемы с городской средой. Выше - с благоустройством все в порядке.

Хабаровск набрал больше всех баллов - 215. Для сравнения, Владивосток оценили в 205 баллов, Благовещенск набрал 206, Комсомольск - 180, Южно-Сахалинск - 202.

- Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа: в городе создаются новые парки и скверы, благоустраиваются дворы, строятся детские и спортивные площадки. За прошлый год мы улучшили показатели индекса на 13 баллов, но это не предел, – сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

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