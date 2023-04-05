Родители учеников хабаровской школы №51 купили беспилотник для бойцов в зоне СВО

Посылка вскоре будет доставлена в зону СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Беспилотник, купленный родителями учеников школы № 51 имени Михаила Петрицы, вскоре будет доставлен в зону СВО. Вместе с оборудованием в посылку положат и трогательные письма детей для моральной поддержки солдат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.
- Мы благодарим всех участников сбора средств на покупку необходимого оборудования. Ребятам спасибо за их духоподъемное творчество, – прокомментировали в комитете по управлению Кировским районом.
В администрации также отметили, что каждое письмо и рисунок обязательно найдут отклик в сердцах солдат.
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