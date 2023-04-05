Призывников не отправят в зону СВО и в новые регионы Фото: Илья СМИРНОВ

Весенний призыв 2023 начался 1 апреля. С Дальнего Востока в соединения и воинские части служить отправят порядка 10 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

- Все граждане ДФО, призванные в рамках весеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Абсолютное большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, - говорится в сообщении.

Всем призывникам выдадут форму, армейский несессер с предметами личной гигиены и карту для начисления денежного довольствия. Также будущие солдаты получат электронные карты со всей информацией о себе. Речь идет об автобиографиях, результатах медосмотров и профтестирований, банковские реквизиты и так далее.

Весенний призыв 2023 на Дальнем Востоке завершится 15 июля.

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