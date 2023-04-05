16 километров автотрасс отремонтируют в Хабаровском районе в 2023 году

В 2023 году в Хабаровском крае отремонтируют 100 километров автодорог и 35 мостов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском районе открыт сезон дорожных работ. В порядок приведут десятки трасс в разных населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За дорогу Производственный проезд в селе Тополево рабочие возьмутся в первую очередь. Протяженность трассы - 1,1 километра, стоимость работ - 12,7 миллиона рублей. Также дороги отремонтируют в селах Некрасовка, Ильинка, Сосновка, Осиновая Речка, Восход, Корсаково-1. Приведут в порядок трассы и в Бычихе, Дружбе, Сосновке, Калинке, Матвеевке, Восточном, Смирновке, Чистополье, поселке Хехцир.

- Работы будут проводиться на участках дорог Дружба-Некрасовка, Некрасовка-Вишневка (дачи), девятый километр трассы Матвеевка-Константиновка-Заозерное. Отремонтируют и дорогу «Восьмой километр федеральной трассы «Восток» - поселок имени Горького, - добавили в правительстве.

Также в Хабаровском районе проверяют ремонт дорог по гарантийным обязательствам. Дефектовка будет проходить на трассах, сделанных в 2021-2022 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В 2023 году в Хабаровском крае отремонтируют 100 километров автодорог и 35 мостов.

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