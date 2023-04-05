Конкурс на лучшую строительную организацию стартовал в Хабаровском крае

Обычно на каждую номинацию приходится не менее десяти заявок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае определят лучших среди строительных организаций. Речь идет не только о тех, кто возводит объекты, но и о производителях стройматериалов, и проектных предприятиях. Лидеров будут определять по разным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Обычно на каждую номинацию приходится не менее десяти заявок, из которых по установленным критериям определяется победитель. Среди условий: выполнение инвестиционной (производственной) программы, финансово-экономические и социальные результаты, охрана труда, научно-технический уровень производства, высокое качество строительства и выпускаемой продукции, - добавили в минстрое края.

Лучшую строительную организацию края выберут в номинациях:

- «Строительство жилых зданий»;

- «Строительство нежилых зданий и сооружений».

Лучшее предприятие промышленности строительных материалов определят по направлениям:

- «Лучшее предприятие промышленности строительных материалов численностью до 50 человек»;

- «Лучшее предприятие промышленности строительных материалов численностью 50 и более человек».

Аналогичные направления выделены в номинации «Лучшая проектная организация».

Результаты сообщат накануне Дня строителя. Праздник отмечается кажды год во второе воскресенье августа.

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