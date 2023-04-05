К вечеру в Хабаровске возможен небольшой дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 6 февраля весь день будет без осадков. К вечеру в городе возможен небольшой дождь. Температура ночью -2-4 градуса, днем - около +9+11 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

В южных районах ночью без существенных осадков, днем также ожидаются небольшие осадки, местами - в виде дождя. Ночью столбики термометров покажут -3+2 градуса, днем от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду.

Без существенных осадков и в центре края. Исключение - Советско-Гаванский и Ванинский районы - здесь обещают дождь. Ночью температура будет -8-0 градусов, днем воздух прогреется до +3+14 градусов. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Температура ночью -3-18 градусов, днем около -5+8 градусов. Ветер юго-западный, западный 7-14 метров в секунду, местами на Охотском побережье порывы до 15-20 метров в секунду.

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