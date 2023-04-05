Черный дым над городом: пожар рядом с институтом культуры напугал жителей Хабаровска

Огонь повредил обшивку теплотрассы, из-за чего и поднялся черный дым Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Хабаровчане массово сообщают о черном дыме над городом в районе института культуры. Клубы настолько плотные, что кажется, будто полыхает серьезный пожар. Оказалось, что причиной паники стала трава.

Пожар оперативно потушили Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

- В данном районе загорелась сухая трава. На месте работало одно отделение пожарно-спасательной части. Возгорание оперативно ликвидировано, - сообщила «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, официальный представитель краевого главка МЧС России.

Огонь повредил обшивку теплотрассы, из-за чего и поднялся черный дым. Пожарным удалось не допустить распространение огня.

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