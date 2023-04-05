Общегородская массовая зарядка пройдет в Хабаровске 15 апреля

Зарядка пройдет на площади «Город воинской славы»
Фото: Администрация Хабаровска
Жителей Хабаровска приглашают на общегородскую разминку. Она пройдет в рамках Всероссийской акции «Зарядка для всех!». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
К общегородской зарядке присоединятся города-члены ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». Хабаровск стал участников организации в 2015 году.
Массовая зарядка пройдет в краевой столице 15 апреля на площади «Город воинской славы». Начало - в 16:00 часов. Приглашаются все желающие.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru