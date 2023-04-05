Общегородская массовая зарядка пройдет в Хабаровске 15 апреля

Зарядка пройдет на площади «Город воинской славы» Фото: Администрация Хабаровска

Жителей Хабаровска приглашают на общегородскую разминку. Она пройдет в рамках Всероссийской акции «Зарядка для всех!». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

К общегородской зарядке присоединятся города-члены ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». Хабаровск стал участников организации в 2015 году.

Массовая зарядка пройдет в краевой столице 15 апреля на площади «Город воинской славы». Начало - в 16:00 часов. Приглашаются все желающие.

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