Вход на матч «СКА-Хабаровск» с «Нефтехимиком» будет бесплатным в Хабаровске Фото: «СКА-Хабаровск»

В Хабаровске 8 апреля пройдет футбольный матч между «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимиком». Представители одной из команд сообщили зрителям приятную новость: вход на него будет бесплатным.

- Вы – наш 12-й игрок. Ваша поддержка придает нам сил и гонит команду вперед, - сказали в «СКА-Хабаровск».

Матч состоится на стадионе имени Ленина. Именно там можно получить билет на мероприятие. Их выдают всем желающим на кассе.

Начало состязания в субботу в 17:00.

Между тем в следующем сезоне в команде «СКА-Хабаровск» грядут изменения. Василий Грановский, игравший в ней несколько лет, решил закончить карьеру. Последние годы он был капитаном. Продлевать контракт с клубом также не будут вратарь Виктор Каменев и полузащитник Алексей Торгонский. Решение принято по обоюдному согласию.

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