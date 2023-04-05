Социальный форум пройдет в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В краевой столице состоится социальный форум «Хабаровск – город, где хочется жить!». Он пройдет 17-18 мая сразу на девяти площадках. Это своеобразный День открытых дверей для соцучреждений и некоммерческих организаций. Кроме того, здесь можно пообщаться и обменяться опытом, познакомиться с возможностями общественных объединений.

- Проведение форума позволит скоординировать и поддержать позитивные общественные инициативы и процессы, повысить качество услуг, оказываемых населению, принять инновационные решения, влияющие на социальную сферу, - рассказали в администрации Хабаровска.

Во время форума будут работать разные площадки, направленные на развитие творчества, работу с населением, доступный спорт, сопровождение людей с инвалидностью, инклюзивное образование, здоровый город и другие сферы.

Для участия в форуме нужно зарегистрироваться, сделать это можно по ссылке.

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