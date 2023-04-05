Девушку-подростка осудят за кражу в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
В районе имени Полины Осипенко осудят 15-летнюю девушку. Она обвиняется в краже денег с банковского счета.
В ноябре прошлого года она решила прогулять школу и отправилась в гости к знакомому. Девушка имела доступ к мобильнику парня и его личным вещам – он разрешал их брать, не спрашивая.
- Пользуясь положением, зная о наличии значительной суммы денег на банковской карте парня, девушка несколько раз совершила перевод через установленное на телефоне мобильное приложение банка денежных средств на общую сумму 30 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Деньги она быстро потратила на косметику и одежду.
Вину девушка признала и помогала следствию раскрывать преступление. Ее мать возместила ущерб.
Сейчас дело направили в суд, где юной девушке вынесут окончательный приговор.
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