Девушку-подростка осудят за кражу в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В районе имени Полины Осипенко осудят 15-летнюю девушку. Она обвиняется в краже денег с банковского счета.

В ноябре прошлого года она решила прогулять школу и отправилась в гости к знакомому. Девушка имела доступ к мобильнику парня и его личным вещам – он разрешал их брать, не спрашивая.

- Пользуясь положением, зная о наличии значительной суммы денег на банковской карте парня, девушка несколько раз совершила перевод через установленное на телефоне мобильное приложение банка денежных средств на общую сумму 30 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Деньги она быстро потратила на косметику и одежду.

Вину девушка признала и помогала следствию раскрывать преступление. Ее мать возместила ущерб.

Сейчас дело направили в суд, где юной девушке вынесут окончательный приговор.

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