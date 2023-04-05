Бульдозер сгорел из-за пала сухой травы в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области продолжается пожароопасный период. Первой «жертвой» огня стал бульдозер.

- Водитель спецтехники увидел горящий сухостой рядом с Биробиджаном и принялся тушить пламя. Порывы ветра разметали огонь, загорелся бульдозер. Мужчина попытался его потушить, но безуспешно, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

С огнем пожарные справились, но вот технику спасти не удалось. Сейчас специалисты выясняют, кто виноват в пале, устанавливают ущерб и другие подробности возгорания.

Сейчас на территории всего региона действует особый противопожарный режим. По данным на конец марта в регионе с начала года зарегистрировано 22 лесных пожара на площади 28,7 гектаров. Самой сложной остается обстановка в Биробиджанском округе. Там случилось пять крупных пожаров, охвативших более тысячи гектар.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.