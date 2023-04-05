Сотрудников Росгвардии наградил мэр Хабаровска

За участие в СВО наградили росгвардейцев Хабаровского края Фото: Росгвардия Хабаровского края

В Хабаровском крае наградили сотрудников Росгвардии, показавшие успехи в спецоперации. Медали военным вручил генерал-полковник Игорь Голлоев, командующий Восточным округом войск национальной гвардии.

Медали «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», Суворова и Жукова получили больше 20 сотрудников. Игорь Голлоев отметил, что они отличились самоотверженностью и профессионализмом.

- Эти награды – заслуга индивидуально каждого из вас, это заслуга коллективов, в которых вы служите и это заслуга семей, которые поддерживают вас и в хорошие, и в трудные минуты. Я искренне от души вас поздравляю, - подчеркнул командующим округом.

От Сергея Кравчука, мэра города и Николая Шевцова, главного федерального инспектора региона, военные получили грамоты и подарки на память. Чиновники поблагодарили земляков за проявленную на спецоперации смелость и работу по защите страны.

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