Отправиться в туры и походы на выходных смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В апреле исполняется год проекту «Отдыхаем в крае». Именно в апреле 2022 года губернатор Михаил Дегтярев поручил проработать варианты интересного отдыха в регионе, а также рассказывать об этом людям и давать им скидки. Сейчас свои туры предлагают 70 компаний края.

– Мы хотим сказать большое спасибо всем, кто присоединился к нашему проекту. Все вместе мы делаем большое хорошее дело – рассказываем, где весело, активно и интересно провести время с семьей и друзьями, открываем для туристов новые места и природные достопримечательности. За год нашей совместной работы более 13 тысяч жителей региона отдохнули в крае по спецпредложениям. А еще в течение апреля мы с нашими партнерами будем дарить подарки – бесплатные экскурсии, сертификаты на туры, а также сувенирную продукцию с краевым туристическим логотипом, – рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Например, 6 апреля в регионе разыграют пригласительные в частный музей истории звукозаписи. Его «фишка» - здесь можно услышать, как играют экспонаты.

На три дня можно отправиться в Советскую Гавань. Здесь вы прогуляетесь по «Пути Арсеньева», который лежит через «Ведьмино кольцо». Поговаривают, что ночью у каменной насыпи, на которой растет несколько деревьев и установлен шаманский чум, лесные духи водят хороводы, заманивая в свои сети неосторожных путников.

Еще одна интересная локация – поселок Заветы Ильича – памятник военной техники под открытым небом.

Жители и гости Комсомольска могут взойти на хребет Джаки-Унахта-Якбыяна. Поход запланирован на 9 апреля.

8 апреля в Солнечном районе закрывается лыжный сезон. Причем, интересным образом, – массовым спуском в купальниках. Здесь будут конкурсы, фото с цветным дымом и песни. Подняться на гору можно бесплатно с 12:00 до 13:00.

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