Выйти из самолета на ходу пытался пассажир рейса Москва-Магадан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейс из Москвы в Магадан стал необычным для его пассажиров. Один из них, взрослый мужчина, встал и пытался выйти из самолета. Прямо на лету. К счастью, его успели остановить.

О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.

- Борт вылетел из Шереметьево и выполнял рейс авиакомпании «Россия». В воздухе мужчина, летевший в Магадан из Мурманска, поднялся с кресла и попытался открыть дверь, - сообщили администраторы паблика.

Очевидцы говорят, что мужчина не был пьян. Причина такого поступка тоже неизвестна. Когда самолет приземлился, пассажира передали полицейским. Теперь его ждет медицинское освидетельствование.

Напомним, в Магаданской области перевернулся грузовик с водителем. Мужчину зажало в искореженной машине, спасти его из смертельной ловушки смогли трое жителей региона. Сам позвать на помощь он не мог.

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