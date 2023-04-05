Девушка-пилот начала работать в «Хабаровских авиалиниях» Фото: правительство Хабаровского края

В «Хабаровских авиалиниях» пополнение. На работу приняли вторую девушку-пилота. В мае прошлого года за штурвал турболета L-410 села Татьяна Шипилова, на этой неделе ее коллегой стала Анжелика Парфенова. Она стала вторым пилотом после того, как отлетала 100 часов с инструктором. Теперь женщина пополнила эскадрилью L-410, которая сейчас насчитывает 24 пилота.

На пилотов на Дальнем Востоке не учат, поэтому авиакомпании приглашают на работу выпускников из училищ с западной части страны. «Хабаровские авиалинии» могут привлекать специалистов по региональной программе по решению губернатора. Компания за три года пополнилась 26 сотрудниками, 11 наняли в прошлом году.

Анжелика родилась в Башкирии - в Стерлитамаке. Со школы девочка хотела стать космонавтом, поэтому выбирать после получения аттестата долго не пришлось: она поступила на аэрокосмический факультет Московского авиационного института. Потом окончила Сасовское летное училище, в котором есть специальные тренажеры. Именно здесь она впервые поднялась в небо. А осенью прошлого года она решила оправиться на Дальний Восток, на работу. Прошла жесткий отбор в «Хабаровских авиалиниях».

- С учетом метеоусловий пилотам непросто работать на Дальнем Востоке, но интересно. Я уже летала в Комсомольск, Николаевск, Богородское, Чегдомын, а также в отдаленные поселки – в Чумикан, Аян, Нелькан. В таких местах люди занимаются своим хозяйством, рыбалкой. Наверное, именно такие труднодоступные регионы мне нравятся больше. Там самая красивая природа, необжитая человеком, и интересные открытые люди. Да, в некоторых местах не самые легкие условия для полетов, как, например, в Аяне. Взлетно-посадочная полоса находится у берега Охотского моря и окружена горами – в условиях плохой видимости нужно быть очень внимательной, - рассказала Анжелика.

Девушка говорит, что физически ей не очень тяжело – в современных самолетах есть условия, облегчающие работу. Но при посадке и взлете все же нужны некоторые усилия.

Анжелика ведет здоровый образ жизни. Она правильно питается и любит воздушную гимнастику. У девушки нет вредных привычек. Свою мечту о космосе она не бросила. Девушка считает, что космонавтами становятся инженеры или летчики. Поэтому она пока набирается опыта во втором направлении.

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