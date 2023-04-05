Больше 130 тонн сои из района имени Лазо не прошли проверку в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Семена амброзии нашли специалисты хабаровской лаборатории при проверке сои. Зерно должно было отправиться в краевую столицу из района имени Лазо.

- Два образца зерна поступили на лабораторную проверку 31 марта. Исследования показали высокий уровень зараженности опасными семенами - 300 штук на килограмм продукции, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Семена вредоносного сорняка могли прорасти при благоприятных условиях, выявили специалисты. Он быстро растет и поражает почву, не давая питательных веществ другим растениям. Напомним, для человека амброзия – один из самых агрессивных аллергенов.

Объем зараженной партии составил 134 тонны. Сою вырастили в районе имени Лазо. К слову, это не первая бракованная партия отсюда. В конце марта проверку не прошли 268 тонн сои из этого же района.

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