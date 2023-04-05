Ребенка сбили на пешеходном переходе в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
10-летний ребенок угодил под колеса иномарки в Хабаровске. Авария произошла на улице Карла Маркса 5 апреля.
- По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Toyota совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Ребенок получил травмы. О его состоянии на данный момент не сообщается.
Пешеходам напоминают, что переходить дорогу можно только в отведенном для этого месте, а водителей просят сбавлять скорость и уступать дорогу людям.
Напомним, в Магаданской области перевернулся автомобиль. В машине застрял водитель, который не мог даже позвать на помощь. По стечению обстоятельств, сотовой связи у него не было, а его самого придавило дверьми. Его вытащили три жителя региона.
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