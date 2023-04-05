Александр Козлов посетил Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровский край 5 апреля приехал Александр Козлов, министр природных ресурсов России. Сначала он посетил Южный округ Хабаровска – там идет строительство дамбы от затоплений. Она раскинется почти на 5,5 километров, и работы по ней почти закончили – они должны завершиться к июлю. Кроме того, в затоне появится батопорт, плавучий затор, который запирает вход на случай критического подъема воды. Его изготовили на местном судостроительном заводе, но перед установкой должны пройти испытания. Их возможно провести только когда уровень Амура поднимется на шесть метров. По прогнозам специалистов, это будет в сентябре.

- Вполне вероятно, что уровень воды может не подняться до необходимого для испытаний. Прогноз на такой далекий период, конечно, имеет погрешности. Поэтому краевые власти рассматривают и другие варианты проведения испытаний, в других местах реки. То, что они необходимы, даже не обсуждается. Все должны быть уверены, что в случае подъема воды и угрозы затопления, батопорт выполнит свою задачу, - сказал Александр Козлов.

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