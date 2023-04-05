В границы морского порта Де-Кастри вошла территория Мыса Лазарева Фото: Росморпорт

Теперь территория морского порта Мыс Лазарева, расположенного в Хабаровском крае, находится в границах порта Де-Кастри. Изменения появились в распоряжении правительства еще 25 марта. Вместе с тем, по документу, Мыс Лазарева больше не может оказывать услуги. Распоряжение помогает реализовывать план мероприятий по изменению границ всех портов России.

- Это направлено на повышение эффективности их работы и управления ими путем включения границ территории малодеятельных морских портов, а также портов со смежными границами в границы других портов, - рассказали в Росморпорте.

По плану территория Мыса Лазарева включается в границы Де-Кастри. Территория и акватория Мыса в границах обозначена участками №2. В то же время распоряжением уточнены границы участка №1 территории порта Де-Кастри.

Де-Кастри считается одним из самых крупных портов региона, где каждый год отгружают сырую нефть из Хабаровского края. Он располагается в заливе Чихачева, его площадь превышает площадь 68 квадратных километров. Границы порта включают участок воды северо-западного побережья Татарского пролива.

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