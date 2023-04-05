Родившую вдову участника СВО встретили в Перинатальном центре Хабаровска Фото: Евгений Никонов
В Перинатальном центре Хабаровска представители правительства Хабаровского края встретили вдову участника спецоперации. Мужчина погиб, выполняя воинский долг, пока жена носила под сердцем их третьего сына.
Разведчик-снайпер, младший сержант Михаил не дождался рождения ребенка. Он защищал страну с начала СВО. В июне прошлого году получил ранение и медаль «За отвагу».
- После лечения вернулся к своим товарищам для выполнения боевых задач. Погиб в бою 2 ноября 2022 года. За мужество и отвагу посмертно представлен к награде «Орден Мужества», - рассказал Евгений Никонов, зампред по социальным вопросам правительства Хабаровского края.
Уянга, вдова Михаила, решила, что назовет сына в честь отца. А представители правительства пообещали помогать семье.
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