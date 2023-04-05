Приятели ограбили мужчину в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области полицейские закончили расследовать дело о разбойном нападении. В нем обвиняют двоих приятелей 35 и 39 лет. В ноябре прошлого года они напали на незнакомого мужчину и ограбили его. Сообщается, что потерпевший приехал в Магадан с крупной суммой денег.

- Фигуранты выследили его, постучали в дверь, а когда потерпевший впустил их в квартиру, стали под надуманным предлогом предъявлять претензии, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Мужчина пытался выпроводить непрошенных гостей, но они напали на него и силой забрали 240 тысяч из карманов его брюк. Деньги потом потратили на себя.

Дело направили в суд. За преступление мужчины могут оказаться в колонии на 10 лет.

Напомним, пассажир самолета, летевшего из Москвы в Магадан, пытался выйти из него прямо на ходу.

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