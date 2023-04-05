Больше 4,5 миллионов рублей отдал мошенникам житель Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области жертвой мошенников стал 56-летний мужчина. 4 апреля он обратился в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы.

Ему позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и заявил, что с его счетами кто-то проводит подозрительные операции. Чтобы не дать мошенникам совершить задуманное, нужно следовать инструкциям.

- Введенный в заблуждение мужчина доверился неизвестным. По указанию «специалистов» он оформил несколько кредитов в различных банках, обналичил деньги и перевел их через банкомат на указанные счета. В общей сложности сумма превысила четыре с половиной миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

После связь прервалась, и только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Заведено уголовное дело. Преступников ищет полиция. Им грозит до 10 лет колонии.

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