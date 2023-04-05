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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:16

Больше 4,5 миллионов рублей отдал мошенникам житель Магаданской области

Ему позвонили якобы из «Госуслуг»
Василина ВАСИЛЬЕВА
Больше 4,5 миллионов рублей отдал мошенникам житель Магаданской области

Больше 4,5 миллионов рублей отдал мошенникам житель Магаданской области

Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области жертвой мошенников стал 56-летний мужчина. 4 апреля он обратился в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы.

Ему позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и заявил, что с его счетами кто-то проводит подозрительные операции. Чтобы не дать мошенникам совершить задуманное, нужно следовать инструкциям.

- Введенный в заблуждение мужчина доверился неизвестным. По указанию «специалистов» он оформил несколько кредитов в различных банках, обналичил деньги и перевел их через банкомат на указанные счета. В общей сложности сумма превысила четыре с половиной миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

После связь прервалась, и только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Заведено уголовное дело. Преступников ищет полиция. Им грозит до 10 лет колонии.

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