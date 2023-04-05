Женщина испортила машину знакомого в Магадане Фото: Олег УМАРОВ

Приговор суда в Магадане выслушает 59-летняя женщина. Ее обвиняют в повреждении чужой машины из хулиганских побуждений.

В октябре прошлого года пьяная женщина находилась во дворе дома по улице Ленина. Там она заметила автомобиль Toyota RAV4.

- Используя стеклянную бутылку и рамку с государственным номером, которую она сорвала с кроссовера, злоумышленница стала наносить удары по кузову автомашины, стеклам и зеркалам, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге владелец авто получил ущерб в 86 тысяч рублей. Во время расследования женщина его возместила. К слову, хозяина машины она раньше не знала.

Дело направлено в суд. Магаданка может попасть в колонию на пять лет.

Ранее 56-летний житель Магадана отдал мошенникам больше 4,5 миллионов рублей.

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