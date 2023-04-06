Школьница из Хабаровского края предстанет перед судом за кражу средств с банковского счета

Девушка перевела себе 30 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15-летняя жительницу села имени Полины Осипенко обвинили в совершении преступления по статье «Кража чужого имущества, совершенная с банковского счета, в крупном размере».

Как установили следователи, в ноябре 2022 года девушка систематически пропускала занятия в школе. В один из таких дней вместо образовательного учреждения она направилась в гости к своему знакомому. Она имела доступ к личным вещам потерпевшего виду близких дружеских отношений, в том числе к мобильному телефону.

Зная о наличии денежных средств на банковской карте знакомого, школьница воспользовалась мобильным приложением и совершила несколько переводов на общую сумму 30 тысяч рублей.

Похищенные средства девушка потратила на одежду и косметику.

Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, а также содействовала проведению расследования. Весь ущерб был возмещен матерью злоумышленницы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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