Рамиз Гогуев зарегистрировался в качестве участника праймериз «Единой России» к выборам мэра Хабаровска

Рамиз Гогуев является депутатом хабаровской городской думы Фото: Администрация Хабаровска

До выборов главы города остается всего несколько месяцев и участники предвыборной гонки начали готовиться ко дню голосования. В качестве участника предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам мэра Хабаровска накануне был зарегистрирован Рамиз Гогуев.

Рамиз Гогуев родился в 1986 году. Он окончил хабаровский торгово-экономический техникум по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», а также проходит обучение на факультете «управления и технологий» в хабаровском государственном университете экономики и права.

В настоящий момент является депутатом хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу №6 и занимает должность руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте муниципалитета.

Напомним, выборы мэра Хабаровска пройдут 10 сентября 2023 года. Кроме того, в единый день голосования будут избирать глав Верхнебуреинского, Нанайского, Николаевского и Советско-Гаванского районов.

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