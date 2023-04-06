Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае

Закрытые переправы находятся в двух районах Хабаровского края Фото: Николай Александров

В связи с разрушением ледового покрова в двух районах Хабаровского края быдло принято решение о закрытии еще пяти ледовых переправ. Все они предназначались для нужд предприятий.

В районе имени Лазо прекратили работу переправ на территории Мухенского участкового лесничества через ключи Березовый, Михайловский и реку Пунчи.

В районе имени Полины Осипенко закрыты переправы в 52 километрах от поселка Бриакан через реку Нимелен. На месте ранее организованных проездов проводятся работы по демонтажу дорожных и информационных знаков, а также меры, обеспечивающие недопущение дальнейшего использования проездов.

Напомним, сейчас на учете специалистов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю остается 15 действующих переправ: пять в Аяно-Майском районе, одна - в Верхнебуреинском, три - в районе имени Полины Осипенко, две - в Охотском, по одной - в Николаевском и Комсомольском и две - в Ульчском районе.

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