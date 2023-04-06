Ребенок пострадал в ДТП на Карла Маркса в Хабаровске

35-летний водитель совершил наезд на женщину и ребенка в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

5 апреля в 10:20 35-летний водитель Toyota Cresta, двигаясь по Карла Маркса со стороны Санитарного переулка, совершил поворот направо на Выборгскую. Не убедившись в безопасности маневра, мужчина допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги справа-налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадало два человека. 69-летняя женщина получила ушибы. Также травмы получила 10-летняя девочка. Сотрудники скорой медицинской помощи зафиксировали повреждения и отправили пострадавших на амбулаторное лечение.

Водитель транспортного средства имеет 9-летний стаж управления, был трезв. При этом у него отсутствовал полис ОСАГО. За предшествующие два года имеет административные нарушения, одно из которых не оплачено.

Сотрудники ГИБДД приняли решение об аресте автомобиля. Сейчас он находится на штрафстоянке.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.