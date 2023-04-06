Строительство дамбы в Хабаровске планируется завершить в июле 2023 года

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов посетил Хабаровск Фото: Министерство природных ресурсов и экологии России

В ходе рабочей поездки министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова в Хабаровск, стало известно, что строительство дамбы в Южном округе краевой столицы планируется завершить в июле 2023 года.

Кроме дамбы в затоне также установят батопорт. Устройство представляет из себя гидротехнический затвор, который запирает вход на случай экстремального подъема воды. Он изготовлен на Хабаровском судостроительном заводе. Перед монтажом затвора, необходимо провести испытания, но они станут возможны только при уровне Амура в шесть метров. По прогнозам Росгидромета, такого уровня река сможет достичь осенью.

Правительство региона рассматривает возможность проведение испытаний устройства в других местах реки.

Общая протяженность гидрозащитных сооружений для защиты от затоплений составила пять километров 400 метров.

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