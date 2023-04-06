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НовостиОбщество6 апреля 2023 1:21

Новый морской туристический центр проектируют в Магадане

В нем будет место стояки для яхт и катеров
Кирилл ПИРОГОВ
Проект нового туристического центра в Магадане Фото: telegram/nosovlive_ru

Проект нового туристического центра в Магадане Фото: telegram/nosovlive_ru

Губернатор Магаданской области Сергей Носов анонсировал начало проектирования туристического центра в бухте Нагаева.

- Поручил профильным ведомствам подключиться к работе, до конца недели подготовить все необходимые документы и далее сопровождать создание проекта на всех этапах, - сообщил губернатор Колымы в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, защищенная акватория будет сформирована за счет реконструкции существующих и строительства новых гидротехнических сооружений. Это позволит обеспечить безопасную стоянку судов, обслуживание, заправку, комфортные условия для спуска-подъёма лодок на воду.

На берегу планируется обустроить автомобильную парковку, пешеходные дорожки, детские площадки и места для отдыха.

Все работы будут вестись в рамках мастер-плана. Также в него входит завод по производству рыбного жира высокой степени очистки, который был запущен в феврале 2023 года.

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