Новый морской туристический центр проектируют в Магадане

Проект нового туристического центра в Магадане Фото: telegram/nosovlive_ru
Губернатор Магаданской области Сергей Носов анонсировал начало проектирования туристического центра в бухте Нагаева.
- Поручил профильным ведомствам подключиться к работе, до конца недели подготовить все необходимые документы и далее сопровождать создание проекта на всех этапах, - сообщил губернатор Колымы в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, защищенная акватория будет сформирована за счет реконструкции существующих и строительства новых гидротехнических сооружений. Это позволит обеспечить безопасную стоянку судов, обслуживание, заправку, комфортные условия для спуска-подъёма лодок на воду.
На берегу планируется обустроить автомобильную парковку, пешеходные дорожки, детские площадки и места для отдыха.
Все работы будут вестись в рамках мастер-плана. Также в него входит завод по производству рыбного жира высокой степени очистки, который был запущен в феврале 2023 года.
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