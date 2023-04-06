Новые спортивные площадки появятся в районах Хабаровского края

Новые площадки появятся в трех районах края Фото: Правительство Хабаровского края

В 2023 году в Хабаровском крае появятся три новые спортивные площадки для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Федеральный проект «Спорт - норма жизни» проспонсирует появление объектов в Нанайском, Вяземском и Тугуро-Чумиканском районах.

Два подобных объекта уже были сданы в Охотском и Ульчском районах в 2022 году.

Тренажеры, турники и брусья подходят как для взрослых, так и для детей. Отмечается, что они будут в свободном доступе.

- За последние годы в крае построено и модернизировано большое количество спортивных комплексов и сооружений. Но наш приоритет - строительство и обновление небольших, хорошо оснащенных площадок шаговой доступности, в том числе и в сельской местности, - прокомментировал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Напомним, в 2022 году в регионе приступили к выполнению нормативов более 22 тысяч человек. Обладателями знаков отличия комплекса ГТО стали более 14,5 человек, 299 из них — люди с ограниченными возможностями здоровья.

Также в 2023 году изменилась структура сдачи нормативов ГТО. Если раньше существовало 11 возрастных групп, то теперь их стало 18. Для детей и подростков установили «шаг» в два года. Взрослым также сократили интервалы с 10 до пяти лет.

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