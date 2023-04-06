Крупнейший завод Хабаровского края стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Завод ЖБИ №4 начнет модернизацию производства в рамках нацпроекта Фото: Правительство Хабаровского края

Участников национального проекта «Производительность труда» становится все больше. Ряды рационализаторов пополнил Хабаровский завод железобетонных изделий № 4 им. В.И. Коновалова. В ближайшее время коллектив приступит к внедрению инструментов бережливого производства, что позволит существенно снизить затраты и увеличить объемы производства.

По информации регионального министерства строительства, ЖБИ №4 выпускает более 800 наименований продукции общим объемом более 25 тысяч кубических метров в год, которая используется в строительстве и благоустройстве.

Предприятие приняло решение о модернизации производство еще задолго до подключения к нацпроекту. Была введена в эксплуатацию газовая котельная. В 2023 году устанавливаются новые станки, которые позволят автоматизировать процессы и перейти от ручного труда на некоторых участках производства.

Завод ЖБИ стал пятым предприятием строительной индустрии в регионе, кто вошел в нацпроект "Производительность труда". А всего с января 2021 года участниками нацпроекта в Хабаровском крае стали 29 предприятий.

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