Год без Владимира Жириновского

Кирилл Цмакалов у скульптуры В.В.Жириновского во дворе здания центрального аппарата ЛДПР в Москве. Фото: предоставлено Кириллом Цмакаловым.

6 апреля 2022 года ушел из жизни основатель ЛДПР, ярчайший политик современности, предсказавший все, что происходит сейчас в мире. Об отце всех либеральных демократов и продолжении его дела - дает оценку событиям и фактам Кирилл Цмакалов, председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Вы помните, сколько было болтунов разных мастей, заявляющих из своих утюгов и чайников, что наша партия без Владимира Вольфовича прикажет долго жить? Сегодня год со дня смерти основателя ЛДПР, за это время мы стали еще сильнее и сплоченнее.

Мы не болтаем языками, как другие, а делаем - для экономики и для людей, следуя политическому завещанию нашего ВВЖ, сказавшего перед смертью: «Нужно так принимать законы, чтобы они веками действовали».

Так, ЛДПР вышла с законодательной инициативой по выдаче промышленных кредитов под 2 процента годовых. Это реальная мера для того, чтобы возродить нашу малую и большую промышленность, поддержать предпринимателей и никакие санкции нам будут не указ, сами все построим и на-гора выдадим. Никаких больше задворок мировой экономики, вывоза капитала и спонсирования западной культуры, хватит, пришло время думать только о России.

Дополнительным источником роста должно стать только внутреннее производство.

Считаю, экономика роста это малый и средний бизнес и промышленные предприятия. Именно они выполняют главную социальную задачу - создают рабочие места и выплачивают налоги. Если пойдем по этому пути, то инструменты для развития и возможности для процветания будут даны не только частному бизнесу, но и всем - учителям, сельхозпроизводителям, ученым, врачам, рабочим. Всем тем, кто не хочет прозябать, а стремится к подъему - своему личному, своей семьи, нашей страны.

Наша партия предложила премьеру Михаилу Мишустину еще одну важную инициативу - удвоить предельный размер доходов для самозанятых с 2,4 до 4,8 миллионов рублей.

Экономика первична, я всегда это подчеркиваю, но в нынешней политической турбулентности все силы должны быть как один кулак. Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тысячу раз прав, объявив инициативу «Плечом к плечу». И ведь получилось всем забыть о политических разногласиях ради общей победы в спецоперации. Начатое верховным главкомом и нашей армией должно быть доведено до логического финала – все надо сделать, как завещал ВВЖ:

«Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты. Мы должны помочь ополченцам двух республик - Донецкой и Луганской - нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось».

Жириновский предсказал все, что сейчас происходит в мире, он пророк в нашем Отечестве. Работаем во имя России и память ВВЖ бережем. Ну, а мы, его партия, выполним еще один завет основателя ЛДПР:

«Дайте мне Дальний Восток, через двадцать лет это будет лучше, чем центральная Россия. Я туда всю Россию переведу».

Поворот на Восток начат.

Телеграм-канал Кирилла Цмакалова.