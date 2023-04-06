Муниципалитеты Хабаровского края получили средства на разработку градостроительной документации

На подготовку документации муниципалитетам выделили три миллиона рублей Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Министерство строительства Хабаровского края заключило соглашение с муниципалитетами на предоставление субсидий для подготовки градостроительных документов, которыми будут определены участки для строительства жилой недвижимости и реализации инвестпроектов.

В период с 2019 по 2022 годы муниципальные образования получили из краевого бюджета более 15,6 миллионов рублей. В итоге было разработано 37 проектов генеральных планов и 30 проектов правил землепользования и застройки.

В 2023 году из бюджета региона будет направлено три миллиона рублей в Охотский, Комсомольский и район имени Лазо. По результатам подготовки документов будут определены территории для жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов.

В минстрое напомнили, что ежегодно проводят конкурсные отборы на предоставление субсидий для подготовки градостроительной документации в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

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