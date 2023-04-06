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НовостиОбщество6 апреля 2023 2:35

Муниципалитеты Хабаровского края получили средства на разработку градостроительной документации

Три района получили субсидии на три миллиона рублей
Кирилл ПИРОГОВ
На подготовку документации муниципалитетам выделили три миллиона рублей

На подготовку документации муниципалитетам выделили три миллиона рублей

Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Министерство строительства Хабаровского края заключило соглашение с муниципалитетами на предоставление субсидий для подготовки градостроительных документов, которыми будут определены участки для строительства жилой недвижимости и реализации инвестпроектов.

В период с 2019 по 2022 годы муниципальные образования получили из краевого бюджета более 15,6 миллионов рублей. В итоге было разработано 37 проектов генеральных планов и 30 проектов правил землепользования и застройки.

В 2023 году из бюджета региона будет направлено три миллиона рублей в Охотский, Комсомольский и район имени Лазо. По результатам подготовки документов будут определены территории для жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов.

В минстрое напомнили, что ежегодно проводят конкурсные отборы на предоставление субсидий для подготовки градостроительной документации в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

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