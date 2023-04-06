Волонтеры нашли пропавших девочек в Хабаровске

Две девочки пропали в Хабаровске 5 апреля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Две несовершеннолетние девочки, пропавшие накануне вечером, были найдены. Они живы и переданы родителям.
Вечером 5 апреля в районе улицы Ленина пропали две несоовершеннолетние девочки. ДПСО «Лига Спас» опубликовал ориентировку и попросил горожан сообщать любую имеющуюся информацию.
Поисковая группа начала работу в светлое время суток. Ночью был запущен информационный поиск. Волонтерам были известны приметы пропавших, а также одежда, по которой можно идентифицировать их.
Что послужило поводом уйти из дома в позднее время и не сообщить об этом - остается только гадать. Причины произошедшего будут выясняться компетентными органами в лице отдела по делам несовершеннолетних.
По статистике ДПСО «Лига Спас» за январь-март, первые 48 часов являются определяющими успех поиска.
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