Награды победителям конкурса «За лучший зимний двор» вручил мэр Хабаровска Сергей Кравчук

Грамоты и ценные призы вручали в городском дворце культуры Фото: Администрация Хабаровска

В городском дворце культуры чествовали победителей конкурса «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад». Всего в 2023 году было подано 363 заявки со всех районов краевой столицы.

Победителей выбирали в шести номинациях. Жюри оценивало новогоднее убранство дворов и фасадов домов по многим критериям: раскрытие праздничной тематики, оригинальность и красочность оформления фасадов, подъездов и придомовых территорий.

Победителями в номинации «Лучший зимний двор» стала группа жителей дома на Казачьей горе, 9. Второе место отдали придомовой территории на Ворошилова, 28. Третье - двор на Льва Толстого, 15. Также грамотой и денежной премией наградили жильцов на Трехмерной, 50.

Самым красивым фасадом многоквартирного дома было признано украшение на Гамарника, 19. Лучшая новогодняя ель, по мнению жюри, была установлена на Беломорской, 65.

В номинатив ««Лучшая снежная (ледовая) фигура» победителем признали композицию, которую смастерили на улице профессора Даниловского, 19. Лучшую горку в этом зимнем сезоне сделали на Беломорской, 65. Наиболее украшенный подъезд оказался дом №94в на Павла Морозова.

- Спасибо вам за гражданскую активность и неравнодушие. Я знаю, что многие из вас участвуют в проектах территориального общественного самоуправления и прилагают большие усилия, чтобы преображать территорию своего двора и дома, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

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