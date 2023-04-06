Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 празднует 75-летие

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в торжественной части в честь 75-летия дома-интерната для инвалидов и престарелых Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в торжественном мероприятии, посвященному юбилею хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов №2. Во время торжественной части градоначальник наградил сотрудников благодарственными письмами и вручил заведению новый телевизор.

- Хочу поблагодарить большую команду, которая трудится круглосуточно. У этих людей большое сердце и широкая душа. Они находят собственный подход к каждому жителю этого замечательного дома, успокаивают, поддерживают, вселяют надежду, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Не оставили без внимания и тех, кто более 30 лет посвятил работе в доме-интернате. Ветеранам подарили цветы и памятные подарки.

За 75 лет существования учреждения, в стенах дома-интерната нашли приют, тепло и заботу 4179 инвалидов и пожилых людей.

Сегодня в учреждении живет 325 постояльцев, из которых 277 инвалидов. В стенах дома-интерната есть люди, которые живут в нем более 20 лет. Возраст проживающих варьируется от 21 до 75 лет.

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