Авиакомпания «Аврора» увеличивает количество рейсов из Хабаровска в Анадырь

«Аврора» запустит дополнительный рейс из Хабаровска в Анадырь с мая Фото: Иван ВИСЛОВ

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» запустит дополнительный рейс из Хабаровска в Анадырь в период повышенного спроса. Так, сейчас вылеты осуществляются один раз в неделю по четвергам, а со 2 мая по 28 сентября к ним добавится еще один перелет по вторникам.

Стоимость авиабилета в одну сторону составит 6 500 рублей. Однако количество мест по такому тарифу ограничено. Более подробную информацию о наличии билетов можно узнать на официальном сайте перевозчика или в кассах.

Рейсы выполняются совместно с авиакомпанией «Якутия», которая является партнером-оператором, на лайнерах Sukhoi Superjet 100, способных доставить до 103 пассажиров.

Направление Хабаровск - Анадырь является социально значимым и выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, которая была создана с целью повысить транспортную доступность субъектов Дальнего Востока и обеспечить региональным авиасообщением сотни населенных пунктов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.