11 лесных пожаров ликвидируют на территории Хабаровского края

С началом сезона было зарегистрировано 50 лесных пожаров Фото: Правительство Хабаровского края

С приходом теплой погоды в Хабаровский край пришли и лесные пожары. Ежедневные оперативные сводки фиксируют десятки новых возгорание, которые оперативно ликвидируются силами пожарных бригад. При этом в большинстве случаев пожары возникают после палов травы с других категорий земель.

За вчерашний день лесная охрана Хабаровского края зарегистрировала 13 возгораний на площади более 35 гектаров. Очаги были установлены в Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском и Нанайском районах. По заявлению специалистов, во всех случаях просматривается человеческое вмешательство.

- Сегодня сотрудники задействованы в тушении 11 пожаров в Солнечном, Хабаровском, Верхнебуреинском районах и в районе имени Лазо. К ликвидации привлечено 212 человек, 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, - прокомментировал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

В четырех районах края действует особый противопожарный режим: в Вяземском, Бикинском, имени Лазо и Хабаровском, а также на территории краевой столицы.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Хабаровского края было зарегистрировано 50 пожаров, 39 из которых были потушены. Общая площадь возгорания составила 3727 гектаров.

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